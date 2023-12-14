Путин заявил, что 617 тысяч российских военных находятся в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных, а протяженность линии фронта составляет свыше двух тысяч километров, сообщил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, ситуация с обеспечением российской армии дронами в зоне СВО улучшается, и это факт.

"Конечно, вы правы, не всегда хватает дронов, не всегда все получается. Я уже говорил, у нас все-таки линия фронта вы знаете сколько? Почти 2 000 километров, и конечно, не везде все вовремя поставляется", – сказал президент, подводя итоги года.

Ранее Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.

Мир на Украине наступит тогда, когда российская сторона достигнет целей СВО, которые остаются неизменными, напомнил он.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию