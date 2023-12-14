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Мир на Украине наступит в тот момент, когда российская сторона достигнет целей спецоперации, которые остаются неизменными. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам уходящего года.

"Я напомню, о чем мы говорили – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе", – подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин напомнил, что Украина была не согласна с тем, что у нее происходит фашизация. Однако в государстве возвели в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал президент РФ.

"В целом они не соглашались тем, что им нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, значит роста таких настроений, нет. Ну как же нет? Когда национальный герой известный не просто националист, а нацист – Бандера, возведен в ранг национального героя", – заявил Путин.

На этом фоне денацификация Украины все еще остается актуальной. Глава государства напомнил, что Владимир Зеленский хлопал бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине.

22 сентября украинский лидер выступил на заседании парламента Канады. На мероприятие пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина". Его под аплодисменты собравшихся представили как борца за независимость Украины в годы Второй мировой войны.