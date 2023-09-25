Посол Польши потребовал от властей Канады извинений за инцидент с нацистом

Фото: 123RF/irynatolm

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста, ветерана дивизии СС "Галиция". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Польша как главный союзник Украины никогда не согласится обелить таких злодеев! Как посол я ожидаю извинений", – отметил дипломат.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Между тем посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва будет требовать от Оттавы объяснений из-за чествования нациста. Он отметил, что МИД РФ направит соответствующие ноты премьер-министру и главе МИД страны.

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.



Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС