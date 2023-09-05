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05 сентября, 17:27

Политика

Путин назвал отвратительным, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма

Фото: ТАСС/AP

Владимир Путин назвал отвратительным, что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что, будучи евреем, Зеленский прикрывает тех, кто в свое время возглавлял холокост на Украине. По мнению российского лидера, это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной.

Ранее Путин напомнил, что бандеровцы и коллаборанты на Украине уничтожили 1,5 миллиона евреев. Он отметил, что всего за холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов евреев.

Таким образом, по его словам, 1,5 миллиона человек – женщин, стариков и детей, убитых на Украине, – составили 25% от общего числа. Путин считает, что это имеет прямое отношение к настоящему времени.

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