Бандеровцы и коллаборанты на Украине уничтожили 1,5 млн евреев – Путин

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Бандеровцы и коллаборанты на Украине уничтожили 1,5 миллиона евреев, заявил Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета РФ "Победа".

Путин отметил, что всего за Холокост были уничтожены нацистами 6 миллионов евреев. Таким образом, по его словам, 1,5 миллиона человек – женщин, стариков и детей, убитых на Украине, – составили 25% от общего числа.

"Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов", – подчеркнул президент России.

Путин считает, что это имеет прямое отношение к настоящему времени.

До этого Путин заявил, что Россия во время проведения СВО борется не с мирным народом Украины, а с бандеровскими "нелюдями и их последышами". Президент добавил, что нужно "вытаскивать и показывать" то, что сейчас на Украине героизируют кровавых убийц.