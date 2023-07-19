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11:50

Общество

Преступления нацистов в Смоленской области в годы ВОВ признали геноцидом

Фото: depositphotos/andreyuu

Смоленский областной суд признал геноцидом преступления немецких нацистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Судом удовлетворены требования, предъявленные прокуратурой, <...> об установлении факта геноцида народов Советского Союза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о действиях захватчиков, совершенных ими в период оккупации Смоленщины с июля 1941 года по сентябрь 1943 года.

Перед подачей заявления в суд сотрудники правоохранительных органов при поддержке органов власти, архивных и научных учреждений изучили документы и другие материалы, раскрывающие факты массового уничтожения мирного населения нацистами и их пособниками из Украины, Польши, Чехии, Австрии и Франции. Также были опрошены историки и очевидцы тех событий.

Ранее Воронежский областной суд удовлетворил другое ходатайство прокуратуры и признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей Воронежской области. Речь о событиях 1942–1943 годов.

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