Суд признал геноцидом убийства жителей Воронежской области во времена ВОВ

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Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942–1943 годах, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил заявление прокурора Воронежской области.

В марте суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений, совершенных нацистами на территории региона в период Великой Отечественной войны.

По имеющимся данным, в указанный период жертвами нацистов в Белгородской области стали 71,7 тысячи человек. На территории только одного завода в селе Михайловка зимой 1942 года были убиты почти 2 тысячи человек, в том числе дети: людей там загоняли в сараи, после чего расстреливали и сжигали.

До этого Ставропольский краевой суд удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры и признал геноцидом массовые убийства немецкими военными жителей Ставрополья в 1942–1943 годах.