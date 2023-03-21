Суд признал геноцидом массовые убийства жителей Белгородской области во время ВОВ

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Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений, совершенных нацистами на территории региона в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В суде установлено, что в период с 1941 года по 1943 год на территории Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в указанный период жертвами нацистов в Белгородской области стали 71,7 тысячи человек. На территории только одного завода в селе Михайловка зимой 1942 года были убиты почти две тысячи человек, в том числе дети: людей там загоняли в сараи, после чего расстреливали и сжигали.

Отмечается, что сведения о преступлениях нацистов подтверждаются как архивными данными, так и рассказами очевидцев.

Ране Ставропольский краевой суд удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры и признал геноцидом массовые убийства немецкими военными жителей Ставрополья в 1942–1943 годах.

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