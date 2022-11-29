Каждому факту геноцида времен ВОВ нужно давать судебную оценку – Путин

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Судебные органы должны дать оценку каждому факту геноцида и других преступлений нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Всероссийском съезде судей, президент отметил огромное значение работы областных и районных судов по признанию фактов геноцида в период войны.

"Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку", – подчеркнул глава государства.

Ранее Ленинградский областной суд вынес решение о признании геноцидом преступлений нацистов, совершенных в годы ВОВ на территории Ленобласти. Отмечалось, что на заседаниях были представлены как свидетельские показания, так и документы из архивов, подтверждающие массовое уничтожение граждан СССР в период блокады.

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