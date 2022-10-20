Российский суд признал геноцидом блокаду Ленинграда

Фото: ТАСС/Михаил Трахман

Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом советского народа блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и ее союзниками в 1941–1944 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

"Суд удовлетворил заявление прокуратуры города о признании блокады Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками в период с 1941 по 1944 год военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза", – говорится в сообщении.

Инстанция установила, что в результате блокады Ленинграда погибли не менее 1 миллиона 93 тысяч человек, что значительно превышает количество жертв, которое было определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. По данным суда, причиненный блокадой ущерб на сегодняшний день составляет 35,3 триллиона рублей.

"Современные методы исследований позволили установить негативное влияние блокадных условий не только на здоровье жителей блокадного Ленинграда, но и на их потомков, что дает возможность говорить об "отсроченном" эффекте блокады и еще большем количестве ее жертв", – говорится в материале.

Также исследование архивных документов позволило установить, что, помимо физического уничтожения населения Ленинграда, захватчики и их союзники осуществляли культурный геноцид города, разрушая исторические объекты. Отмечается, что нацисты хотели искоренить историческую и культурную идентичность народов СССР.

Также прокуратура Санкт-Петербурга представила документы, содержащие информацию о фактах участия в блокаде Ленинграда вооруженных подразделений, сформированных в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Финляндии и Норвегии, а также добровольцев из Австрии, Латвии, Польши, Чехии и Франции.

"В подтверждение указанных фактов суду предоставлен значительный объем доказательств: архивных документов, кинохроники, свидетельские показания жителей блокадного Ленинграда, экспертные заключения специалистов, материалы уголовных процессов", – добавили в прокуратуре.

Ранее Ленинградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти. Уточняется, что до этого на заседаниях были представлены как свидетельские показания, так и документы из архивов, подтверждающие массовое уничтожение граждан Советского Союза нацистами на оккупированной территории региона в период блокады.

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