Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Ленобласти

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Преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти являются геноцидом. Такое решение вынес Ленинградский областной суд, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что до этого на заседаниях были представлены как свидетельские показания, так и документы из архивов, подтверждающие массовое уничтожение граждан Советского Союза нацистами на оккупированной территории региона в период блокады.

Ранее было названо актуальное число погибших в блокаду Ленинграда. Так, в этот период умерло свыше миллиона советских граждан, что в 1,5 раза больше, чем считалось изначально.

Суд о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, а также геноцидом советского народа идет с середины сентября. Соответствующий иск подала прокуратура Санкт-Петербурга. Как отмечали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, заявление было подано по поручению главы надзорного ведомства Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда.

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