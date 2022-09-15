Жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее – прокурор Петербурга

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Жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

В интервью РИА Новости он рассказал, что соответствующие доказательства собрали компетентные органы. Мельник также отметил, что ранее официальная статистика давала информацию о жертвах блокады, основанную на "беглых подсчетах".

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, а также геноцидом советского народа. Заявление было подано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками.

"Указанное заявление подано в <...> суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц <...>, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны", – сообщала пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не допустит оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Президент подчеркнул, что в РФ никогда не позволят забыть и тем более оболгать героизм наших предков.