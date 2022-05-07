Какие памятные места Великой Отечественной войны стоит посетить в майские праздники

Великая Отечественная война унесла жизни почти 27 миллионов человек и оставила разрушенными множество городов. Поэтому День Победы – один из главных праздников нашей страны, в первую очередь – это день памяти. Ни один из героев, отдавших жизнь, защищая Родину, не должен быть забыт. В честь них по всей стране возведены мемориальные комплексы и монументы, и 9 Мая – важный повод посетить места, которые помнят военные годы.

Поклонная гора (Москва)

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поклонная гора в столице помнит еще Наполеона, который именно здесь ждал, что ему принесут ключи от города. Сегодня здесь огромный парк площадью 135 гектаров, где расположены музеи Победы и военной техники. На "Поклонке" возведен самый высокий монумент в стране – 141,8 метра, каждые 10 сантиметров которого символизируют один день войны. На его вершине возвышается скульптурная композиция, изображающая богиню победы Нику с венцом в руках и двух амуров, извещающих о победе.

На входе в парк можно увидеть 15 бронзовых стел, которые по вечерам подсвечиваются красным цветом, напоминая о кровопролитных боях. В Музее Победы выставлено оружие времен Великой Отечественной войны, награды, личные вещи солдат и их форма. На улице открыта выставка военной техники: немецкие и советские танки, истребители, боевые корабли и прочее. Причем некоторые экспонаты можно трогать руками и даже на них залезать. Возле зала памяти и скорби расположено электронное табло, где можно ввести имя погибшего родственника и получить подробную информацию о нем.

Как добраться: легче всего доехать на метро до станции "Парк Победы".

Мамаев курган (Волгоград)

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мамаев курган в Волгограде был свидетелем одних из самых жестоких боев за все пять лет войны – Сталинградской битвы, которая продолжалась ровно 200 дней. Почти вся территория кургана – это одна большая братская могила, где похоронены около 35 тысяч бойцов.

Композиционный центр мемориального комплекса – известная скульптура "Родина-мать зовет!". Ее можно разглядеть за несколько десятков километров от кургана. Помимо этого, мемориал известен своими "звуками войны": тут можно услышать сводки информбюро, шум взлетающих самолетов, разрывающихся снарядов и песни военных лет. 9 мая именно здесь заканчивает свое шествие "Бессмертный полк", а 21 июня на Мамаев курган приходят волгоградцы и туристы, чтобы возложить цветы к "Озеру слез".

Как добраться: из центра Волгограда до Мамаева кургана можно доехать на подземном трамвайчике "СТ", который привезет вас к самому подножию, а потом подняться к Родине-матери, пройдя 200 ступенек – ровно по количеству дней Сталинградской битвы.

Малахов курган (Севастополь)

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Малахов курган в Севастополе видел сразу две страшные войны с разницей почти в сто лет – Крымскую и Великую Отечественную. Сегодня это красивейшее место, живописный парк с соснами и кипарисами. Почти не верится, что в 1942 году после ожесточенных боев здесь сохранилось одно единственное дерево. Этот миндаль, выстоявший под пулями, до сих пор цветет, напоминая нашим современникам о героизме павших воинов.

Главный бастион мемориала – Оборонительная башня. В ходе боевых действий она была разрушена почти до основания, а сегодня восстановлена и отреставрирована. Сейчас там расположен музей Малахова кургана, экспозиция посвящена событиям Крымской войны. На втором этаже музея можно увидеть любопытную выставку карикатур, которые были мощным пропагандистским оружием в военный период. У входа в башню находится воссозданная минная подземная галерея (война шла и под землей), а также пушки артиллерийских батарей и мемориальная доска.

В центре парка – братская могила. Также на территории расположены корабельные орудия с миноносца "Совершенный", взорванного вражеской авиацией и затонувшего здесь в годы Великой Отечественной войны.

Как добраться: до мемориала от железнодорожного или автовокзала Севастополя ходит общественный транспорт до остановки "Малахов Курган".

Зеленый пояс славы (Ленинградская область)

Фото: В. Барановский/РИА Новости

Зеленый пояс славы – один из самых знаменитых и протяженных мемориальных комплексов в России. Он растянут более чем на 200 километров, причем памятниками считаются не только возведенные монументы, но и высаженные вдоль них сады. Всего в комплексе около 80 мемориалов, они все расположены в исторически достоверных местах – именно там, где шли бои, или происходили другие военные события.

Один из самых узнаваемых памятников – "Разорванное кольцо": две арки, символизирующие прорыв блокады, под которыми проходила "Дорога жизни" – в годы блокады единственная связь осажденного города с остальным миром. В долине реки Луппы возведен монумент "Цветок жизни" – огромный бетонный обелиск в форме растения высотой 15 метров. Его установили в память о детях блокадного Ленинграда. Там же неподалеку высажена "Аллея дружбы", ведущая к Траурному кургану, где на бетонных плитах выгравированы страницы из знаменитого дневника Тани Савичевой.

Форт № 5 (Калининград)

Небольшой по сравнению с остальными, но крайне важный мемориальный комплекс близ Калининграда. Он расположен в небольшом лесу в северной части города по дороге в Светлогорск. Здесь шли жесточайшие бои в апреле 1945 года, которые закончились рукопашным сражением, продолжавшимся всю ночь с 7 на 8 апреля.

Сегодня форт открыт для туристов, можно зайти внутрь и посмотреть, как устроена крепость изнутри. Снаружи располагается выставка военной техники, включая знаменитые "Катюши". Причем музей стремится к интерактивности – здесь регулярно проводятся квесты для гостей, где можно попробовать разгадать немецкую шифровку или попытаться взять штурмом форт. В последнее время крепость облюбовали и реконструкторы исторических событий. Каждый год 9 мая они организуют тут масштабные представления.

Как добраться: дорога до форта на автомобиле или такси из центра Калининграда займет примерно 20 минут. До мемориала также ходит общественный транспорт, ближайшая остановка – "5-й форт".