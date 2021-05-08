Новые московские музеи о Великой Отечественной войне, которые точно стоит посетить

Москва – один из самых насыщенных военной историей городов России. Здесь есть возможность не только посмотреть главный парад Победы, но и окунуться в историю подвига советского народа на многочисленных выставках, в музеях и и мемориальных комплексах. В преддверии Дня Победы рассказываем о современных музеях, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые точно стоит посетить.

Музейный комплекс "Зоя"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Зоя" – музейный комплекс памяти героя СССР Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в Битве под Москвой. Решение о его строительстве было принято в 2017 году, и уже к 75-летию Победы музей смог принять своих первых посетителей.

Комплекс состоит из нескольких частей: в него входит музей "Зоя", посвященный непосредственно личности истории советской героини, Дом Кулика (филиал старого музея с 1975 года), где Зоя провела последнюю ночь перед казнью, Мемориал на месте казни, а также Место первого захоронения.

У "Зои" есть и своя отличительная черта: в стенах музея можно не только прикоснуться к истории, но и оставить в ней свой след. В одном из залов комплекса "Зоя" посетителям предлагают записать рассказ о своих близких – участниках войны, пополнив тем самым ряды "Бессмертного полка".

Музей "Зоя" продолжает работу все праздничные дни. 8, 9 и 10 мая он будет открыт с 10:00 до 19:00. 7 мая комплекс работает с 10:00 до 18:00.



Парк "Патриот"

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" официально открылся 16 июня 2015 года в Подмосковье (55-й километр Минского шоссе). С тех пор жители Москвы и области выбирают его не только как музей, но и как популярную площадку для прогулок и активного отдыха за пределами города.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Центральным объектом парка является музейный комплекс, содержащий свыше 260 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и другой военной техники последних десятилетий. Об истории партизанского движения в военные годы можно узнать в "Партизанской деревне", а углубиться во все нюансы техники позволит экскурсия в Технический центр парка. И это не все выставочные объекты комплекса.

Кроме музеев, в парке есть несколько тематических досуговых площадок. Например, Многофункциональный огневой центр или Центр военно-тактических игр. Но, пожалуй, центральной достопримечательностью комплекса является Главный храм Вооруженных сил России, посвященный 75-летию победы в ВОВ.

Парк "Патриот" также работает в праздники. С 1 по 10 мая он будет открыт с 10:00 до 19:00. Кассы работают до 18:00.



Музей военной формы

Еще одна достаточно новая историческая площадка столицы, которую можно посетить в День Победы. Музей открылся в феврале 2017 года в усадьбе Тургеневых-Боткиных выставкой "Спасенные реликвии".

Посетилям представлены экспонаты, демонстрирующие этапы развития и эволюции военной формы, советского и современного обмундирования. Однако стоит обратить внимание и на само здание, в котором они выставляются. Музей располагается на Большой Никитинской улице в классическом ансамбле городской усадьбы Васильчиковых, возведенной в конце XVIII – начале XIX века. Усадьба носит статус объекта культурного наследия федерального значения и сама по себе является достаточно интересным "экспонатом".



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В честь Дня Победы музей приготовил специальную программу для своих гостей. 8 и 9 мая посетители смогут принять участие в квесте и посетить экскурсию, рассказывающую об участии известных людей в Великой Отечественной войне. Кроме того, 9 мая все желающие смогут посетить концерты классической музыки без доплаты, используя только свой входной билет.



Мемориал советскому солдату

Ржевский мемориал советскому солдату открыт совсем недавно. Масштабный комплекс возвели к 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он создан по инициативе ветеранов и посвящен всем погибшим в войне.

В центре мемориального комплекса 25-метровая статуя советского солдата, которая расположилась на вершине восьмигранного 10-метрового холма. Воин одет в гимнастерку и плащ-палатку, которая, развеваясь, окутывает его ноги и рассыпается в летящих журавлей. Кажется, что статуя парит.

Историческое пространство организовано на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942–1943 годах, которые продлились 14 месяцев. Это место пронизано духом подвига советского народа.

Музей танка Т-34

Музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" основали на 36-м километре Дмитровского шоссе. Само это место – историческое: здесь жил и работал над конструкцией сверхтяжелого танка изобретатель Василий Дмитриевич Менделеев. Здесь же месте до основания комплекса проводились испытания тяжелой военной техники.

Экспозиции музея можно образно разделить на две части. Первая посвящена истории танкостроения. Там можно увидеть и изображения первых бронемашин, чертежи старинных танков, а также схемы машин Первой мировой войны.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вторая часть посвящена непосредственно Великой Отечественной войне. В музейных разделах можно найти первые образцы танковой техники, а также вспомнить о подвиге танкостроителей в годы ВОВ. Отдельные тематические направления посвящены танкам модели Т-34.

Одна из главных достопримечательностей музея – диорама художника Корнеева, посвященная контрнаступлению советских войск под Лобней.

В праздничные дни музейный комплекс работает с 10:00 до 17:30. Вход в здание возможен только до 17:00 и по электронным билетам, купленным на сайте заблаговременно.

