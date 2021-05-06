Книги, которые помогут скоротать длинные майские праздники

В праздники хочется легкого чтива, и мы выбрали несколько заслуживающих внимания книг, которые можно успеть прочитать до конца майских каникул.



"Год в Провансе", Питер Мейл

История супружеской пары, которая осуществила мечту многих: уехала из дождливого Лондона и решила стать фермерами на юге Франции. Там они купили дом, познакомились с соседями, и у них началась совсем другая, непривычная во многом жизнь. Книгу лучше не читать на голодный желудок, потому что она полна гастрономических подробностей (южные французы, как стало известно Питеру, "живут желудком"). Смешная, добрая и милая история без всякого захватывающего сюжета, но с безупречно красивыми картинками деревенской жизни солнечного Прованса.

Цитата: "Полнокровный и темпераментный Прованс может стать настоящим шоком для анемичного северянина. Здесь ничего не делается наполовину".



"Рецепт идеальной жены", Карма Браун

Элис увольняется с работы и вслед за мужем уезжает из шумного Нью-Йорка в большой дом тихого пригорода. Она не привыкла быть домохозяйкой и в этом огромном особняке чувствует себя как никогда плохо: одинокой и ненавидящей весь мир и свою жизнь. Однажды она находит поваренную книгу женщины по имени Нелли, которая жила здесь до нее, еще в 1950-х, и начинает смотреть на свою жизнь немного иначе. Самой ценной находкой в этой книге становятся отнюдь не рецепты блюд – Элис словно узнает Нелли: о том, как она выращивала розы, как пыталась сохранить свой брак и курила очень крепкие сигареты. Это история о патриархате, который царил в США в ту эпоху, и о том, как он продолжает влиять на жизнь современных американцев и американок.

Цитата: "А вот каково это – когда в доме чисто, а в духовке – мясной хлеб? Наступит ли облегчение? Или, наоборот, уныние при мысли о том, что так будет всегда и больше ничего?"



"Луна с неба", Грегори Хьюз

Жизнь десятилетней девчонки по прозвищу Крыса и ее двенадцатилетнего брата Боба кардинально меняется, когда умирает их отец. Осиротев, ребята меньше всего на свете хотят в детский приют, где наверняка полно "проклятых педофилов", и решаются на приключение: садятся в поезд до Нью-Йорка, где, предположительно, живет их дядя (к слову, наркодилер, но это неважно). Эта история претендует на звание одной из самых неоднозначных: она для детей и для взрослых, смешная, печальная и страшная, наивная и полная простой мудрости, которая наверняка тронет за живое даже читателя с железными нервами.

Цитата: "Это неправильно, – заметила она. – На картинах должны быть еще и толстые ангелы, старые ангелы и не особенно красивые. Иначе люди подумают, что ангелом может быть только тот, кто хорош собой, а это не так. Главное – самому быть хорошим".



"Здесь обитают призраки", Джон Бойн

Готический роман от автора "Мальчика в полосатой пижаме". После смерти отца, которого она безумно любила, Элайза отправляется практически в никуда. Ей жизненно необходимо полностью изменить свою жизнь, чтобы не сойти с ума от горя, и место она выбирает довольно опрометчиво: поместье Годлин-холл в графстве Норфолк, где ей предстоит работать гувернанткой у двоих детей. Родители этих детей так и не появляются, а дети на вопросы о родителях отвечают уклончиво, но зато появляется подозрительная прислуга и еще какое-то не совсем доброжелательное Нечто. Эта книга изначально похожа на классический ужастик, но, если взглянуть поглубже, она о положении женщины в викторианской Англии, зарождении феминизма, психологии отношений родителей и детей и о том, к каким трагическим последствиям может привести гиперопека.



Цитата: "Неужели все мы звери в глубине натуры своей? И красивыми словами, нарядами и манерами лишь маскируем низменные инстинкты? Говорят, дай мы волю подлинным своим желаниям, вцепимся друг другу в глотки, и кровожадности нашей не найдется равной в истории".



"Дикая", Шерил Стрейд

Роман-автобиография американской писательницы Шерил Стрейд. Жизнь Шерил катится ко всем чертям: она потеряла мать, без которой не представляет жизни, изменяет мужу, связалась с наркотиками и заодно с наркоманом, от которого случайно забеременела и однажды поняла, что дальше так нельзя. Она отправилась в одиночку в пеший поход длиной 1 770 километров с рюкзаком весом 36 килограммов. Однако самым тяжелым грузом была не палатка и не запас воды и еды, а мысли самой Шерил, с которыми она рискнула остаться наедине. Очень откровенная, правдивая и эмоциональная история женщины, которая смогла вернуть себе саму себя, пройдя длинный и тяжелый путь.

Цитата: "Мне так и не пришлось посидеть на водительском сиденье собственной жизни! Я всегда делала то, чего от меня хотели другие. Я всегда была чьей-то дочерью или матерью, или женой. Я никогда не была просто собой".



"Я ненавижу свою шею", Нора Эфрон

В жизни каждой женщины наступает момент, когда на место молодости приходит мудрость (и кстати, очень повезет, если придет, иногда уходит молодость, и на этом все). Эта книга – сборник откровенных и ироничных эссе женщины, которая внезапно для себя сталкивается с новыми реалиями своей жизни: как общаться с уже взрослыми детьми, почему нельзя объедаться и не толстеть, как 20 лет назад, какую теперь уместно выбирать сумочку и заодно – какого мужчину.

Цитата: "Сумка не подходит ни к чему, и, следовательно, если провести глубочайший философский анализ, подходит ко всему. Она из пластика, значит, на сто процентов водонепроницаема. В любое время года она выглядит одинаково страшно. Купила я ее почти даром, за двадцать шесть баксов, и новую, видимо, покупать вообще не придется: сумка выглядит абсолютно неубиваемой. А главное – поскольку она никогда не была в моде, то никогда из нее и не выйдет".