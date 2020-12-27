Добрые книги, которые скрасят новогодние каникулы

Психологи утверждают, что чтение соцсетей повышает уровень стресса, а вот у книг совершенно обратный эффект. Длинные зимние вечера – лучшее время, чтобы погрузиться в хорошую историю. А мы выбрали для вас самые добрые и самые новогодние книги, чтобы коротать вечера на длинных каникулах.



Чарльз Диккенс "Рождественские повести"

Однажды Чарльз Диккенс был очень впечатлен ужасными условиями, в которых вынуждены работать английские рабочие. Особенно чудовищным ему показалось то, что многие из них были детьми. И это вдохновило его написать серию рождественских историй о том, что в любых, даже самых мрачных условиях есть место рождественскому чуду.

Герои – простые люди: жадный и очень несчастный старик или обычный школьный учитель химии – с ними случаются новогодние чудеса. Непримиримые враги мирятся, влюбленные сердца соединяются, бездомные обретают дом, даже самые сварливые и нелюбимые становятся кому-то нужны. Немного наивная мистика, но в которую очень хочется верить, особенно в Рождество.

– Что ты? Так расстраиваться из-за какой то книжки! – сказал доктор Джедлер. – Да ведь это всего только шрифт и бумага! Все это, право же, не стоит внимания. Принимать всерьез шрифт и бумагу так же не умно, как принимать всерьез все прочее.

Луиза Мэй Элкотт "Маленькие женщины"

Трогательный роман о взрослении четырех девочек, уже ставший классикой. События происходят в маленьком американском городке в канун Рождества. Миссис Марч и четыре ее дочери – романтичная Мег, заводная Джо, своевольная Эми и скромница Бет – готовятся встречать свое первое Рождество без отца, который ушел на фронт. Это не самый веселый праздник в этой семье, но все пятеро стараются не падать духом. Это книга о семье, о близости, о том, как важна поддержка, и о том, что там, где есть любовь, все заканчивается хорошо.



Лучше быть счастливыми старыми девами, чем несчастными женами или нескромными девицами, бегающими в поисках мужей.

Фэнни Флэгг "Рождество и красный кардинал"

Американская писательница Фэнни Флэгг – мастер историй об обычном волшебстве. Главный ее талант в умении создавать волшебные, но в то же время близкие и понятные миры, в которых хочется жить, и персонажей, с которыми хочется дружить.

Освальду Т. Кэмпбеллу врачи поставили страшный диагноз, и чтобы сбежать от пугающей реальности, он отправляется в маленький городок со странным названием Затерянный Ручей, чтобы встретить Рождество. Странное в городке не только название: магазином там заведует красная птичка по имени Джек, почтальон возит письма и посылки на лодке, а городские дамы организовали экзотерическое общество "Крупные горошинки", миссия которого тайно делать добрые дела. Кто бы мог подумать, как изменится в это Рождество жизнь Освальда и остальных горожан. Эта книга – настоящая рождественская история в лучшем смысле слова.



Все на свете давалось ему с трудом – учеба, спорт, девушки. Ни на одной работе он долго не задерживался, и даже из армии его скоро списали по состоянию здоровья. Освальду казалось, что все вокруг живут по четким правилам, только не он. Вечно у него было такое чувство, словно он пришел на светский раут в белых носках и кедах. Впрочем, в его жизни и не было светских раутов, а скоро и ей настанет конец.

Сара Джио "Ежевичная зима"

Очень зимняя книга о любви. В ней развиваются сразу две параллельные истории: это любимый прием писательницы. Одна – в Сиэтле 1933 году, другая – в Сиэтле 2010 году, и объединяет их только то, что в оба эти года в мае был сильный снежный буран.

В 1933 году у матери-одиночки Веры Рэй бесследно пропадает маленький сын Дэниэл. Единственное, что может навести на след, – игрушечный медвежонок, найденный в сугробе неподалеку от дома, но полиции, очевидно, этого недостаточно. В 2010 году журналистка Клэр Олдридж пишет репортаж о жутком снегопаде и в процессе работы выясняет, что подобное уже случилось 80 лет назад, а еще тогда пропал мальчик. Возможно, с Верой ее связывает нечто большее, чем город и погодные условия?

В меру захватывающая, грустная и очень светлая история об очень сильной любви.



Ее называют ежевичной зимой. Такое название метеорологи придумали для неожиданного возвращения зимы весной.

Джеймс Боуэн "Подарок от уличного кота Боба"

История о рыжем коте, который в буквальном смысле спас жизнь уличному музыканту-наркоману ("Кот по имени Боб"), стала бестселлером в считанные дни. Но дело на этом не закончилось, ведь Джеймс и Боб стали жить вместе, и логично, что у истории появилось продолжение.

Джеймс никогда не любил Рождество, и его можно понять: у него никогда толком не было настоящего дома и всей вот этой рождественской атмосферы. В Рождество бедному парню обычно приходилось работать, часто в метель и мороз: приятного мало. Однако появился Боб, и теперь все пойдет по-другому. Боб объяснит своему двуногому, что не любить Рождество – очень большая глупость.



Время, проведенное с кошками, никогда не бывает потрачено впустую.