Почему современные дети не читают книги и как с этим бороться

Почему современные школьники не любят читать? Как заинтересовать детей чтением? И почему одним интересны приключения литературных героев, а другим хочется зевать над страницами? Об этом рассуждает журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Главная причина прохладного отношения школьников к чтению в том, что они не видят родителей с книгой в руках. В семьях, где детей воспитывают телевизор и планшет, а родители не вылезают из соцсетей, о любви к литературе не приходится говорить. Чтение теряет ценность и в глазах ребят, родители которых за счет книжных шкафов освобождают место в доме.

Теперь основной аргумент в пользу книжных репрессий – зачем эти пылесборники, когда есть электронные книги. А споры между сторонниками печатных и электронных книг злее, чем выяснение отношений между политическими оппонентами. Защитникам старомодного подхода к чтению советуют покупать детям деревянные игрушки и вообще – вернуться в каменный век. Любители бумажных фолиантов (я на их стороне) считают, что настоящий читатель вырастает среди обычных, печатных книг. Такие издания должны быть в доме, несмотря на технические достижения.

Уют создают не пустые стены с фотоотчетами в рамках, а стеллажи с книгами от пола до потолка. Потрепанные корешки, подклеенные обложки, зачитанные до дыр издания с пожелтевшими страницами важнее, чем новомодный экран во всю стену. Ребенок не будет считать чтение чем-то важным, если он не растет среди книг. Такой ученик и в электронном виде произведением не заинтересуется – по пути к тексту застрянет в соцсетях.

Конечно, время вспять не повернуть. И речь вовсе не идет о том, чтобы запретить гаджеты и обходиться только печатными текстами. Все источники информации – и электронные, и печатные – должны дополнять друг друга.

И все-таки девайсы вытесняют бумажные книги, занимая основное время школьников. Чтение перестает быть основным видом досуга, как во времена бабушек и дедушек. Конкуренцию печатному слову составляют, например, видеоролики в интернете. А писать сочинения по литературным произведениям дети умудряются, прочитав в интернете краткое содержание.

Развлекательные программы, интернет-игры и мультфильмы перетягивают на себя и внимание малышей. Теперь взрослым проще оставлять ребенка "под присмотром" телевизора, чем тратить время на совместное чтение. Пока чадо смотрит мультик или развлекается в планшете, мама может выпить чаю, помыть посуду, позвонить подружке или выложить фотографии в соцсеть. А с книгой так не расслабишься. Надо прочитать, посмотреть и прокомментировать картинки, попросить ребенка пересказать, ответить на его вопросы. И мамы идут по пути наименьшего сопротивления.



Родители ищут советы, как заставить школьников читать. А нужно задаваться вопросом, как заинтересовать ребенка чтением. Секрет прост – читателя надо растить с пеленок. Грудничкам рассказывать наизусть стихи, которые вы помните с детства. Мамин голос и завораживающий ритм стихотворений успокаивают и развлекают детей. Когда ребенка уже можно уютно пристроить на коленях, раскрывайте перед ним книги с картинками. Лучше, если это будут издания с твердыми страницами и обложками, потому что поначалу дети предпочитают в буквальном смысле грызть гранит науки. Самое популярное чтение для малышей в возрасте до года – потешки, цикл Агнии Барто "Игрушки", стихотворения Маршака и Чуковского. Маленькие дети любят, когда одну книгу им читают несколько раз подряд. Мой рекорд со старшим сыном – чтение одного немаленького произведения 20 раз за день.

Дети быстро втягиваются в процесс чтения. В качестве бонусов – ранняя речь, отличная память, образное мышление, навыки чтения в дошкольном возрасте и, конечно же, любовь к книге.

Запишите дошкольника в библиотеку – получение читательского билета станет для него событием. Пусть ребенок походит среди стеллажей с книгами и сам выберет то, что ему по душе. Библиотечная атмосфера такова, что дети очень любят сюда возвращаться.

Самый распространенный способ заинтересовать ребенка чтением – начать читать вслух интересную книгу, а потом прерваться, сославшись на отсутствие времени. Этот лайфхак наших бабушек и дедушек с годами не потерял актуальности и срабатывает безошибочно. Можно еще сказать ребенку, что вам тоже очень интересно узнать, чем закончится дело, но вы никак не можете отвлечься от готовки или мытья посуды. И попросить его почитать вам вслух.

Дарите детям книги. В раннем возрасте они очень ценят такие подарки. Но с годами некоторые родители утрачивают эту традицию, полагая, что книгой сейчас никого не удивишь, а зря. Обязательно подписывайте книги на память в честь какого-то знаменательного события.

Подросткам можно объяснить, что читать книги в наше время все-таки модно. Чтение – это не просто культурный досуг и источник информации, а особый стиль, фактически принадлежность к избранному кругу. Вы наверняка обращали внимание на то, что известные люди, деятели науки и искусства любят давать интервью на фоне книжных полок.

Берегите книги. В нашей семье есть традиция – спасать книжки, вынесенные в подъезд соседями. Увы, порой внуки и правнуки владельцев хороших библиотек выбрасывают это ненужное им наследство. Мы подбираем эти томики, как выброшенных котят. Одни книги оседают в домашней библиотеке, другие отправляются на дачу. Дети радуются им как новым друзьям.