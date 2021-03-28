Как перестать кричать на своих детей

Крик ничем не лучше физического наказания: он не помогает в воспитании детей, а только способствует развитию депрессии. К такому выводу пришли психологи. Родители требуют от детей хорошего поведения, но при этом сами далеки от идеала, когда срываются на визг. Крика в общении с ребенком быть не должно. Но как управлять своими эмоциями и почему мы все-таки не сдерживаем себя? В этом разбиралась журналист, блогер, мать двоих детей Евгения Бородина.



Не в радость

Мамы, кричащие на своих детей, очень несчастны. Они знают, что крик – это не метод воспитания. Прекрасно представляют, что со стороны выглядят некрасиво. Понимают, что постепенно дети привыкают к воплям и перестают реагировать на них. Отдают себе отчет в том, что их главный метод рано или поздно обесценится и уж тем более перестанет действовать, когда дети станут подростками. Мамы дают себе слово больше никогда не повышать голос и постараться находить время для продолжительных уговоров и объяснений, но вновь и вновь срываются.

Эмоциональные мамы становятся еще несчастнее, когда вспоминают о том, что где-то там – в мире белых пальто, розовых пони и плюшевых мишек – есть счастливые родители, которые не унижают себя криком.

Почему родители кричат

Крик – это быстрый способ донести до ребенка нужную информацию. Иногда он бывает оправдан – например, если ребенок находится на волосок от опасности. В других случаях родительские вопли, конечно, не метод воспитания. За криком кроются неумение иначе воздействовать на ребенка, отсутствие времени на переговоры и элементарная усталость. Иногда проступок, который выводит маму из себя, не столь и ужасен. Просто он становится последней каплей, переполнившей чашу ее собственных проблем. По сути, родитель кричит о своих обидах и нерешенных вопросах.

Повышением голоса особенно грешат одинокие мамы, которым приходится надеяться только на себя. И женщины, мужья которых постоянно заняты или отстраняются от воспитания детей и домашней работы. Им не к кому в нужный момент обратиться как к третейскому судье, неоткуда ждать помощи в бытовых делах.

"Собирайся поскорее". "Пора выходить". "Делай уроки". "Пора спать". Ребенок привыкает к набору дежурных фраз и уже не спешит выполнять эти приказы-советы, потому что порой не обращает на них внимания.



Из-за чего шум?

По мнению москвичек, главная ловушка для родителей — это обычное утро, когда надо старшего отвести в школу, младшего – в сад, а самой – мчаться на работу. Порой эти драгоценные минуты, отведенные на сборы и завтрак, дети используют не по назначению.

Мама загнана во временные рамки. У нее нет времени на уговоры, вот и повышаются децибелы. На втором месте – игнорирование отпрыском обычных обязанностей, например соблюдения чистоты и порядка. Родители многих подростков выходят из себя, уже когда открывают дверь в комнаты детей. По признанию мам, прикрикнуть на чадо проще, чем уговаривать его разложить все по полочкам, взывать к совести или делать все самой.

Много родительских нервов трепят и ученики, делающие уроки. Ситуация, когда мать охрипла, собака оглохла, а соседи выучили домашнее задание наизусть, вошла в анекдоты. Отдельный вопрос – зачем родители делают уроки с детьми. Но есть и такие школьники, которые не нуждаются в тьюторе, однако не обходятся без эмоциональной взбучки, чтобы вовремя сесть за рабочий стол, а не тянуть до последнего, отвлекаясь на другие, маловажные вещи. В любом случае родитель попадает в ситуацию, когда он не может не реагировать на неправильные, как ему кажется, действия ученика, и сотрясает дом громогласными нравоучениями.

Как не сорваться?

Когда огонь ссоры только разгорается, представьте себе лица соседей, до которых донесется ваш воинственный клич. Да, в этот момент они тоже существуют, эти милые люди, которые здороваются с вами при встрече, придерживают вам дверь, хвалят ваших детей. Они никуда не исчезают, когда вы кричите. И слышат все. В лучшем случае вы станете для них "той теткой с третьего этажа, которая вечно орет". В худшем кто-то потом наберет номер участкового.

Едва обстановка накалится – покиньте место действия. Выйдите в другую комнату или закройтесь в ванной. Тут два бонуса. Во-первых, вы более или менее придете в себя, кричать вам будет уже стыдно. Во-вторых, дети сразу насторожатся, успокоятся и, не зная, как им себя дальше вести, интуитивно выберут роль послушных.



Если кажется, что ваш ребенок что-то делает медленно или не так хорошо, как вам хотелось, просто вспомните о родителях, которые только мечтают о таком результате для своих детей. О тех, чьи ребята по состоянию здоровья не могут удержать в руках ложку, а не то что быстро застегнуть молнию на куртке и завязать шнурки. После поблагодарите судьбу, обнимите ребенка и еще чуть-чуть наберитесь терпения.

Когда вы чувствуете, что вот-вот сорветесь, вспомните какой-нибудь случай из жизни ребенка, когда вам было его жалко. Например, он был маленьким, а вы в ожидании скорой на руках носили его по квартире, горячего и беспомощного. Щемящая жалость притормозит эмоции. Можно выиграть время у гнева и даже задуматься о том, так ли важно зацикливаться на том, что вас беспокоит.

Если ребенок совершил серьезный проступок, криком вряд ли вы что-то исправите. Скорее всего, в будущем он постарается скрыть что-то подобное, не желая всплеска эмоций. А это уже грозит потерей доверия. Нужно обязательно поговорить с ребенком о причинах и последствиях того, что он натворил. Не забывайте, что перед вами человек, пусть и маленький. Дети умеют делать выводы, осознавать и сочувствовать. Говорите с ними почаще. Просите прощения у детей, если вы неправы. Они вас поймут и войдут в положение.

Не казните себя за то, что вдруг сорвались. Идеальные люди существуют только на страничках в соцсетях. Просто постарайтесь сделать выводы. Кстати, лично мне командирский тон как-то помог прекратить драку двух здоровых мужиков в автобусе. После слов: "А ну тихо там!" – они мигом разбежались в разные стороны. Наверное, отреагировал, как теперь модно говорить, "их внутренний ребенок", вспомнивший зычный материнский голос.

