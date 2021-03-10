Когда можно отпускать ребенка одного в школу?

В каком возрасте ребенку пора самостоятельно ходить в школу, магазин, секции? Прятать школьника под юбкой столь же ошибочно, как и выставлять его в большой мир раньше времени. Как определить точку взросления, разбиралась журналист, блогер, мать двоих детей Евгения Бородина.



Свободный полет

Мамам первоклассников порой кажется, что они будут водить детей за руку до выпускного класса. Внешний мир представляется столь враждебным, что отпускать школьников от себя поначалу страшно. Но жизнь не стоит на месте. Среднестатистическая московская семья выпускает детей на улицу с 10 лет. К 12 годам ребята полностью осваиваются в окрестностях, а с 14 уверенно разъезжают по городу.

Между тем психологи полагают, что дети готовы самостоятельно ориентироваться в мегаполисе даже с 7 лет. И некоторые первоклассники действительно бегают в школу сами, если дом недалеко и не надо переходить дорогу. В таких случаях родители пишут на имя директора учебного заведения заявление о том, что ученик будет ходить без сопровождения родителей.

Но у каждого свой этап взросления.

Одни дети готовы шагать в школу без родительского надзора, а другим еще рано. Решать только вам.



Многое зависит от среды, в которой растут школьники. В многодетных семьях ребята раньше получают самостоятельность, как и дети, растущие с работающими родителями, без нянек и бабушек. А если до последнего времени школьник, что называется, видел мир только из окна вашего персонального автомобиля, то вряд ли почувствует себя спокойно в непривычной среде улицы. Такого ребенка действительно страшно отпускать одного. Навыков самостоятельности у него нет, да и на местности он не сориентируется. Маршрут до школы ученику надо пройти со взрослым, желательно не один раз. А родители должны заранее предупредить о потенциальных опасностях.

Чужие люди

По мнению родителей, таинственные незнакомцы – опасность номер один в наше время. Поэтому актуальный совет – никогда не заговаривать с неизвестными – в младшем школьном возрасте должен усвоить каждый. А неизвестный – это любой прохожий, которого дети не знают лично. Сложно отличить человека с благими намерениями от потенциально опасного. На его лице не написано, что он злодей. Взрослые более-менее умеют разбираться в людях, а ребятам еще только предстоит этому обучиться.

Для начала необходимо знать в лицо соседей, понимать, кто спешит по делам, а кто праздно шатается по двору. Не заходить в подъезд или лифт с чужаками – правило. Можно даже сказать тем, кто придерживает дверь: "Я жду папу". А в случае опасности не стесняться и громко звать на помощь, крича: "Я не знаю этого человека".

Золотое правило: увидел пьяного – отойди. На уровне подсознания надо держать прохожих в поле зрения, замедляя шаг и пропуская вперед тех, кто подозрительно медленно идет следом.

Ребята должны знать, что у взрослых нет и не может быть никаких срочных дел к детям. Дяди и тети не нуждаются в помощи ребенка, а должны обращаться за поддержкой к равным себе. Внимание старшего не должно льстить школьнику. И правило "слушаться взрослых" не относится к первым встречным дяденьке или тетеньке.

Конечно, не бывает правил без исключения. Например, на опасном перекрестке ответственный взрослый всегда без лишних разговоров подстрахует чужого ребенка. И подобную помощь тоже надо отличать от назойливого внимания.



Машины

Автомобили можно сравнить с хищниками в джунглях. Стальные звери столь же непредсказуемы. Мы с раннего возраста учили своих сыновей с осторожностью относиться к машинам. Во дворах и закоулках пешеходам порой приходится определять их приближение на слух и даже по отражению света фар в лужах.



Объясните детям, что важно обходить автомобили с работающими двигателями и включенными фарами.

То, что переходить оживленную дорогу надо только на зеленый свет, знают все. Хорошо еще постоять на переходе лишние пару секунд, потому что лихачи часто проскакивают после переключения сигнала светофора. А нерегулируемые переходы или дорогу без разметки на первых порах детям лучше обходить стороной. Если уж этого не избежать, то надо учитывать, что с горки машины несутся быстрее. И убеждаться в том, что водитель точно видит тебя, когда притормаживает, пропуская людей.

Этих правил великое множество. Но если их усвоить, то они просто всплывут в сознании в нужный момент. А начинать учить им ребенка следует с того возраста, когда он сидит в прогулочной коляске, с интересом поглядывая по сторонам.

Как перерезать пуповину

Наша цель – обучить ребенка ориентироваться в джунглях большого мира, как Багира учила маленького лягушонка Маугли. Прожить жизнь за отпрыска, постоянно подстилая соломку на его пути, мы все равно не сможем. Надо начинать с малого. Оставлять сына или дочку во дворе, наблюдая за ними в окно. Посылать детей за хлебом в магазин, расположенный неподалеку. Отправлять ребенка в школу, издали незаметно наблюдая за тем, как он себя ведет по дороге.

Когда наш сын в неполные 8 лет в первый раз один отправился играть в футбол на соседний школьный двор, это было сродни выходу в открытый космос. Но он освоился очень скоро. Самостоятельно преодолевал две дороги, научился сходиться с незнакомыми ребятами. А еще отстоял свой мяч, когда один нагловатый подросток хотел его отобрать.

И это тоже было важно, потому что в свободном полете ребенку придется самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. С четвертого класса сын сам ходит в общеобразовательную школу и на автобусе ездит в музыкальную и спортивную. А мы тайком волнуемся за него и привыкаем к тому, что он уже не маленький.