Как перестать делать уроки вместе с детьми

Надо ли делать уроки вместе с учеником начальной школы? Как родители попадают в капкан домашки? И можно ли приучить ребенка к самостоятельной работе? Ответы на эти вопросы ищет журналист, блогер, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ум за разум

Родители едва ли не с грудного возраста сопровождают малышей на развивающие занятия, платят немалые деньги за подготовку к школе, да и в подготовительной группе детсада воспитатели знакомят ребят с основами школьных премудростей. Почему же тогда ученикам уже в начальной школе требуются тьюторы и репетиторы?

Семилетний ребенок столь же уникален, как младенец в возрасте от нуля до года. За какие-то 12 месяцев грудничок эволюционирует от беспомощного существа до смышленого карапуза. А первоклассник за один учебный год усваивает такой объем информации, какого, пожалуй, не встретит на других жизненных этапах.

Так почему же дети не делают уроки самостоятельно?



Первая причина. Родители не верят в своих детей.

Когда малыш только садится за детский столик, он требует ложку. Первый опыт обычно дает не самые лучшие результаты. Каша летит в разные стороны, ложка падает, фартучек сбрасывается под стол. "Рано ему еще", – охает мать и прекращает дальнейшие опыты с самостоятельностью. А потом терпеливо кормит карапуза с ложки до детского сада, а то и позже.

По мне, так лучше на первых порах потерпеть лишнюю стирку и уборку, зато потом не отвлекаться на кормежку – дети быстро учатся самостоятельности. Надо только вовремя подсказать, направить и заинтересовать. С уроками точно так же. Мамам кажется, что первоклассники не справятся с заданиями. И взрослые включаются в процесс. А между тем на уроках те же дети работают самостоятельно, когда мамы рядом нет. Выполняют контрольные работы, а тут уж точно никто не подскажет. Составители учебных пособий не сомневаются, что задания по плечу ребятам. А мамы недооценивают их возможности.

Вторая причина. Ребенок не верит в себя.

Бывает так, что ученик, сидя над тетрадкой или прописью, вдруг начинает рыдать: "Я не понял. Я не смогу". Выясняется, что задание ребенок так и не прочитал, а испугался заранее. Или надеется сразу разжалобить родителей, чтобы не остаться один на один с уроками.

Такие дети постоянно подбегают за одобрением. "Я правильно отступил четыре клетки? А правильно подчеркнул? Так надо было писать ответ?" Ребенка явно пугают самостоятельные шаги. Видно на каком-то этапе родители брали на себя всю ответственность за малыша, не давали ему проявить инициативу. Что ж, настало время это исправить, постепенно приучая школьника к самостоятельному труду. Тут главное не сдаться. Иначе все школьные годы вы так и просидите рядом с учеником, контролируя каждую запятую.



Третья причина. Боязнь ошибиться.

Кто из нас, родителей, не сидел ночь напролет, чтобы наутро принести в сад лучшую в мире… детскую поделку. Эти шедевры украшали выставку работ, а где-то на заднем плане скромно стояла обычная аппликация, которую один слишком самостоятельный воспитанник сделал сам. Но на выставке не место обычным работам.

Так вот. Школа – это не выставка, куда нужно приносить идеальные поделки – в данном случае домашние работы, выполненные под диктовку родителей. Ребенок учится и имеет право на ошибки. Их не надо бояться. Конечно, не будем впадать в крайности. Речь не идет о грязи в тетрадях и ошибках из-за плохо усвоенного материала.

Шпаргалка для родителей



Мягко объясните ребенку, что уроки – это его зона ответственности, главная обязанность, как работа для взрослых. Обозначьте границы – вы уже свое отучились, а теперь его очередь.



Составьте вместе режим дня, распечатайте и повесьте на стенку. Ребенку важно знать расписание своих школьных уроков и домашних занятий. Это дисциплинирует. Уроки нельзя растягивать во времени. У них должны быть четкие границы.



Учтите, что когда кто-то следит за каждым движением, стоя за спиной, все невольно валится из рук. Конечно, на первых порах ученику не помешает ненавязчивый контроль, но не постоянное присутствие возле его письменного стола. В любом случае вам будет казаться, что ребенок все делает не так, – вы же взрослый и все это уже проходили. Так что дайте возможность другому проявить себя. Школьник готовит уроки, а родитель проверяет результат и объясняет, если что-то вдруг непонятно.



Учите ребенка пользоваться черновиком. Тогда и тетрадь будет выглядеть аккуратно. На первых порах проверяйте промежуточный этап работы – вычисления на черновике.



Хвалите школьника за успехи. Похвала окрыляет.



Просто допустите, что ваш ребенок способен на многое. В наши дни дети параллельно с общеобразовательной школой посещают музыкальные и спортивные. Пока мы всего боимся, они спокойно делают уроки на переменке, между слушанием музыки и сольфеджио. Опыт показывает – чем больше нагрузка, тем организованнее становится школьник.