Слова и выражения, которые ни в коем случае нельзя говорить ребенку

Журналист и мама Евгения Артамонова составила список фраз, которых стоит избегать в общении с детьми.



Как только ребенок начинает понимать речь, каждый родитель больше задумывается над тем, что он говорит. Неизбежно приходится работать над собой. Ведь многие фразы и реакции возникают внезапно и необдуманно. Что-то всплывает из прошлого: так говорили наши родители. Что-то мы невзначай берем у окружающих. А что-то произносим в моменты сильной усталости или безысходности.



Но, безусловно, стоит стремиться не использовать в отношении своих детей выражения, которые могут их ранить и повлиять на дальнейшую жизнь.





Современные психологи, труды которых стали настольными книгами прогрессивных родителей (такие как Петрановская и Гиперрейнер), воспринимают ребенка как самостоятельную личность, к которой стоит прислушиваться, мягко направлять и подавать пример. В таком случае менять и контролировать нужно в первую очередь себя.



Моему сыну 2,5 года, кризис 3-х лет то ли уже наступил, то ли так явно к нам подбирается. Он часто рьяно отстаивает свою позицию, горько расстраивается, если что-то идет не так, конечно же, в сопровождении громких истерик и сопротивления. В такие моменты очень сложно сохранять самообладание, особенно если ты "не в ресурсе" – устала от рабочих и бытовых задач. Нет-нет да вырывается то, что меня саму задевало и обижало в детстве.

Поэтому я собрала 15 фраз, которые не стоит говорить ребенку. Чтобы в будущем ему не приходилось прорабатывать с психологом детские травмы.

"Не плачь! Ты же мальчик (большой)"

Дети плачут. Это естественная реакция на новое, стресс, боль, обиду и так далее. Привлечение внимания взрослых в конце концов. Когда мы используем подобные выражения, мы как бы запрещаем проявлять чувства, загоняем их вглубь и прячем.

"Не бегай, а то упадешь"

Лучше не употреблять отрицательную частицу "не" и не заострять внимание на том, что может случиться с ребенком, не программировать. Попробуйте без "не" и упреков, обращать внимание на то, что вы считаете необходимым в данный момент: "Аккуратнее", "Давай так" и так далее.

"Пока не доешь, не выйдешь из-за стола"

Регулируя за ребенка объем пищи, заставляя его есть или не есть те или иные продукты, мы мешаем ему выстраивать собственные отношения с едой, учиться слушать свой организм и таким образом формируем неправильное пищевое поведение.

"Раз так ты себя ведешь, я тебя не люблю"

Разве есть что-то, из-за чего можно действительно не любить ребенка? Наверное, нет! Но брошенная в сердцах фраза оседает глубоко и сильно ранит малыша. Он может начать стараться полностью подстраиваться под вас вопреки своим желаниям и потребностям, чтобы отвоевать немного любви.

"Посмотри, как хорошо себя ведет этот ребенок, а как ты!"

Сравнение – излюбленный прием поколения нынешних бабушек и дедушек.

Такими словами обесцениваются поступки ребенка. И в итоге, во взрослом возрасте человек не чувствует уверенности в себе.

"А вот я в твоем возрасте"

Обычно ребенок считывает, что он какой-то не такой, что он разочаровывает родителей. А ведь все развиваются по-разному и в своем темпе. Возможно, не умеет кататься на велосипеде, зато отлично рисует. Вместо сравнений отмечайте достижения, мотивируйте и поддерживайте.

"Если ты не перестанешь, мы больше никогда не поедем (пойдем, купим)"

Говорите только то, в чем уверены. Если вы знаете, что не можете не прийти в магазин, о котором сгоряча так хотите сказать, лучше выберете более мягкую формулировку или вообще не используйте подобные угрозы.

"Я ухожу, а ты останешься один"

Страх одиночества – наш базовый страх, появившийся еще тогда, когда люди не могли выжить по одному. И остающийся до сих пор. Именно поэтому младенцы так чутко реагируют на уход значимых взрослых.

"Не будь жадиной"

Когда ребенок так себя ведет, задайте себе вопрос почему? Возможно, нужно объяснить ему что-то, показать пример – он обязательно научится. Или же его поведение вполне объяснимо, и, наоборот, требуется поддержка и защита (например, от более старших детей).

"Будешь себя плохо вести, мы тебя отдадим дяде/полицейскому/Бабе-яге"

Во-первых, это не осуществимо, а значит, ребенок рано или поздно поймет, что слова взрослого не имеют силы, а во-вторых, для очень впечатлительных детей подобные фразы могут вылиться в ночные кошмары и страхи.

"Не переживай, ничего такого не случилось!"

Любое переживание, которое испытывает человек, важно. Ведь все мы разные. А ребенок растет, учится, и даже потеря не самой любимой куклы может быть очень значительной.

"У тебя не получится, давай я сделаю"

Лучший опыт – опыт, полученный самостоятельно, без чьей либо помощи. Ну и нет ничего ценнее веры значимого взрослого. Не стоит делать что-то за ребенка.

"Делай (бери) что хочешь, только успокойся"

Слова отчаяния, которые на деле невозможно осуществить, и ребенок это понимает. Лучше выдохнуть, досчитать до 10 и предложить, например, посмотреть мультфильм.

"Ты ведь должен понимать, ты же знаешь"

Ребенок мыслит не так, как взрослый, другими категориями, живет здесь и сейчас. Понимание придет с возрастом, не стоит требовать его раньше времени.

"Что же ты такой дурной (криворукий и нескладный)"

В жизни будут люди, сомневающиеся в вашем малыше, пусть с вами он будет как за каменной стеной. Не скупитесь на воодушевляющие слова и помните, что все ошибаются.