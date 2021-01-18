Как научить ребенка есть любую пищу с удовольствием

Общий стол, выключенный телевизор и личный пример. Журналист и мама Евгения Артамонова делится лайфхаками по выстраиванию у ребенка здоровых отношений с едой.

До рождения ребенка и все 2,5 года, что мы вместе, я много размышляла на тему еды. Слушала авторитетных спикеров, общалась с другими мамами и читала современную литературу.

Для меня было важно, чтобы сын любил есть. Чувствовал вкус еды, питался интуитивно: когда хочет и что хочет. Чтобы с ужасом не вспоминал, как ему не разрешали выйти из-за стола, "пока не доест суп". Чтобы во взрослом возрасте не страдал расстройствами пищевого поведения и не заедал сладким.

Вторая, не менее важная задача, которую я перед собой ставила (и, если честно, пока не до конца ее решила), – снизить уровень родительской тревожности и облегчить жизнь себе. Не высчитывать граммы съеденного ребенком, не переживать, что он чего-то не захотел. Не "летать" как чайка вокруг стола, постоянно наставляя, "как должно быть".

Мы еще в середине пути. Но я довольна результатами. Чаще всего ребенок ест. И ест с удовольствием. А если вдруг решил не есть, я стараюсь не переживать, потому что это нормально. Как только ловлю себя на желании помочь сыну доесть, я будто переношусь в свое детство и на автомате включаю какие-то записавшиеся на подкорке установки. Уже практически хочу отвлечь и кормить с ложечки, но чаще всего вовремя себя останавливаю. Стремлюсь к стопроцентному дзену.

Ответы на многие актуальные вопросы нашлись в книге "Мой ребенок не хочет есть!", написанной врачом-педиатром, автором нескольких работ о питании и здоровье детей Карлосом Гонсалесом. Его современный подход мне очень близок: дать ребенку свободу выбора, поверить в него и не мешать.

Ниже собрала список советов о том, как привить ребенку любовь к еде, основанных на положениях Гонсалеса и других доказательных специалистов, которые работают.

Не заставляйте.

Как пишет Гонсалес, "правда в том, что дети растут не потому что они едят. Они едят, потому что растут. <…> Те, кто станет высоким, с широкими костями, всегда едят больше, чем низкорослые и худые". То есть мы не можем знать наверняка, сколько ребенку действительно нужно в конкретный момент.

Не переживайте, если ребенок не ест.

Не хочет есть сейчас – вернется потом. А если нет – значит, ему не надо. Поэтому лучшее решение – переключить свое внимание на другие более важные задачи.

Привлекайте малыша к кухонным делам, делайте их вместе.

Во время приготовления пищи приглашайте ребенка принять участие в процессе. Доверяйте какие-то несложные поручения. По своему опыту скажу: то, к чему приложил руку сын, съедается с особым удовольствием.

Сделайте прием пищи семейным ритуалом.

Выделите малышу отдельное место за столом и ешьте вместе в одно и то же время. У нас есть специальный детский растущий стул. С месяца придвигаем к общему большому столу и просто регулируем сиденье по росту. Сыну интересно и важно быть с нами.

Фото: depositphotos/demiurg_100 Меньше соли и перца.

Старайтесь ограничить использование специй и подсластителей, чтобы ребенок (да и взрослым будет полезно) учился распознавать изначальный вкус и получать удовольствие, например, даже от съеденной без каких-либо добавок цветной капусты.

Играм с едой – зеленый свет.

Игры с едой в разумных пределах – тоже опыт! Ведь ребенок познает мир через игру. Я разрешаю (не мешаю) разбрасывать ингредиенты блюда вокруг, есть руками/ложкой/вилкой, сидеть на столе, есть из моей тарелки, уйти из-за стола в самом разгаре трапезы и вернуться. А если говорить о неусидчивости, то до трех лет (а бывает и позже) это нормально. Так устроены маленькие дети. В периоды скитаний туда-сюда ловлю дзен.

Не отвлекайтесь.

Во время каждого приема старайтесь, чтобы во главе угла был именно процесс. Можно общаться, шутить, слушать музыку, но, если что-то мешает, нужно это убирать. Телевизор лучше выключать. Потому что если взрослые еще как-то могут разделять просмотр телепередач и поглощение еды, то дети становятся маленькими зомби: на автомате кладут ложки в рот или вовсе забывают. А после, уже в более осмысленном возрасте, перестают замечать гастрономические желания и потребности.

Подайте пример.

И, наверное, главный секрет в том, чтобы значимые взрослые в семье питались так, как хотели бы, чтобы питался ребенок. Дети все повторяют за родителями. Если вы не едите перловку, супы и брокколи, то почему ребенок должен их любить? Он понимает: ага, мама с папой это не едят, я тоже не хочу!



Поэтому начните с себя. Хотите, чтобы ребенок правильно и сбалансированно питался? Изучите вопрос. Введите в рацион больше овощей, разных круп, бобовых. Экспериментируйте, исследуйте новый вкусы и сочетания. Старайтесь не увлекаться соусами. Попробуйте продукты по-отдельности. И все получится!