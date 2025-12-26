26 декабря, 16:57Политика
РФ планирует модернизировать ядерную триаду до 2036 года
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Государственная программа вооружения на 2027–2036 годы предполагает модернизацию ядерной триады. Об этом говорится в материалах Кремля к совещанию у Владимира Путина по поводу новой госпрограммы.
В справке уточняется, что отдельное внимание также будет уделено наращиванию сухопутных войск, формированию универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО) и повышению экспортного потенциала российской техники и вооружений.
Ранее президент РФ рассказывал, что эта программа будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации России, то есть для вооруженных сил, войск и воинских подразделений в спецслужбах и ведомствах.
Путин указывал, что в новой программе нужно уделить особое внимание ядерной триаде, которая была и останется гарантией суверенитета России. В частности, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ на тот момент составляла 95%, что было самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира.