Путин назвал актуальной задачей повышение боеспособности всех видов войск

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Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов назвал актуальной задачей повышение боеспособности всех видов войск российской армии.

Он обратил внимание на рост геополитической напряженности во всем мире. В связи с этим глава государства пообещал принять меры в укреплении безопасности как России, так и ее союзников, а также призвал развивать российскую армию "как гарантию суверенного и независимого развития страны".

Президент привел в пример Военно-морской флот (ВМФ), в состав которого войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. Кроме того, по его словам, организовано серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях.

Также российский лидер подчеркнул, что для обеспечения надежной защиты от внешних и внутренних угроз понадобится четкая координация действий полиции, спецслужб и иных силовых структур.

При этом основное внимание будет уделено развитию ядерной триады. Например, в ракетные войска стратегического назначения планируется поставить новейшие комплексы "Ярс", а в авиационные – модернизированные ракетоносцы Ту-160М.

Ранее Путин рассказал, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Он отметил, что это происходит у России "под носом" и касается страны напрямую.

На этом фоне президент призвал оперативно внедрять гражданские инновации в сфере обороны и безопасности. Российский лидер подчеркнул, что в мире все меньше разделяют сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гражданские отрасли экономики.

Путин также отметил, что в России оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. У предприятий вырос выпуск продукции, а также осваиваются новые виды оружия и военной техники.

