Путин заявил, что Россия будет модернизировать военные объекты

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия будет улучшать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, будут модернизированы военные объекты. Их оснастят новейшей техникой и оборудованием, которое в боевых условиях доказало свою эффективность, отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. По его словам, речь идет не только о поставках или улучшении военной техники, но и о совместных разработках, подготовке кадров, строительстве предприятий и производственных мощностей под ключ.

В начале года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower. Возглавляет список армия США, которой присвоен индекс 0,0744. У Вооруженных сил России (ВС РФ) показатель составил 0,0788. На третьей и четвертой строчке расположились Китай и Индия.

Кроме того, в прошлом году была повышена до 1,5 миллиона военных штатная численность российской армии. Путин отмечал, что в стране особое внимание уделяют совершенствованию боевого состава и наращиванию возможностей ВС.

