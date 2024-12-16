Путин: штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих

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Штатная численность ВС России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Президент отметил, что серьезное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС и наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также новые части и соединения, указал он.

По словам Путина, каждый день в среднем более тысячи россиян поступают на службу в вооруженные силы страны по контракту.

"Люди добровольно идут на фронт", – подчеркнул глава РФ.

Он также заявил об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Он назвал это чрезвычайно важной вещью.

Между тем социальная защищенность военных и их семей должна укрепляться и развиваться, добавил президент России. Он считает это важнейшей системной задачей государства, а также напомнил, что "за последние годы в этой сфере многое сделано".

Ранее российский лидер поздравил командование и личный состав 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская". Глава государства отметил профессионализм, отвагу и самоотверженность бойцов в ходе СВО. Он считает, что они являются образцом выполнения воинского долга.