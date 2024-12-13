Путин поздравил 205-ю мотострелковую бригаду с присвоением звания "гвардейская"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ отметил профессионализм, отвагу и самоотверженность бойцов в ходе специальной военной операции, добавив, что они являются образцом выполнения воинского долга.

Данная награда является высокой честью и признанием особых заслуг бригады, сказал Путин, указав на стойкость и мужество военнослужащих, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России.

"Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", – заключил президент.

Ранее Путин присвоил почетные наименования "гвардейские" для двух полков и отдельной бригады. Ими стали 40-й инженерно-саперный полк, 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 55-я отдельная мотострелковая горная бригада.

Указывается, что воинские подразделения получили наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость, а также мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите России и государственных интересов страны в условиях вооруженных конфликтов.

