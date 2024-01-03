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Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейские" для двух полков и отдельной бригады. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что "гвардейскими" стали 40-й инженерно-саперный полк, 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты и 55-я отдельная мотострелковая горная бригада.



Указывается, что воинские подразделения получили наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость, а также мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите России и государственных интересов страны в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее российский президент подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский".

Согласно тексту указа, фрегат был также награжден званием за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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