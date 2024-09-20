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Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, освободившим населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

По его словам, российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР.

Глава ведомства также поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Как отметил Белоусов, своей отвагой, упорством и воинским мастерством дивизия доказывает, что по праву носит почетное наименование "гвардейская".

За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоили звания Героя России. Еще более 4,5 тысячи человек наградили государственными наградами.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. В последние дни Великой Отечественной войны дивизия овладела Рейхстагом, водрузив свое штурмовое знамя. После этого оно стало официальным символом Победы.

Российские военные 19 сентября освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки ВС РФ. Поставленных целей удалось достичь благодаря активным и решительным действиям, рассказали в оборонном ведомстве.

Тогда армия России нанесла поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.