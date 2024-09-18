ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация и артиллерия России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в российском Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, также были поражены аэродромная инфраструктура и цех сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 13 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 66 БПЛА самолетного типа, добавили в министерстве.

Между тем российские средства ПВО за прошедшую ночь 18 сентября уничтожили 54 украинских БПЛА.

До этого в ходе отражения атак ВСУ падение осколков беспилотника вызвали пожар в Торопце Тверской области. Это стало причиной частичной эвакуации жителей города. Также была приостановлена работа школ и детских садов в Западнодвинском округе Тверской области.