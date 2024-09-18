2 ракеты и 27 БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области

Фото: министерство обороны РФ

В Курской области ночью 18 сентября были сбиты 2 ракеты и 27 БПЛА самолетного типа, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

"Благодарю бойцов ПВО", – написал губернатор Курской области.

Глава региона уточнил, что нельзя трогать и приближаться к обломкам, так как те могут нанести вред. Также Смирнов рекомендовал сообщать о находках по телефону 112.

Ранее 10 беспилотников самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью. Обошлось без пострадавших и разрушений. За прошедшую ночь в соседней, Смоленской области, ВС РФ уничтожили 7 беспилотных летательных аппаратов, а затем еще два.

