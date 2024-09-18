ВС РФ уничтожили 54 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за прошедшую ночь 18 сентября уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские силы сбили 27 дронов над Курской областью, 16 – над Брянской, 7 – над Смоленской, 3 – Белгородской и 1 – Орловской.

Ранее в ходе отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотник вызвал пожар в Торопце Тверской области. Это стало причиной частичной эвакуации жителей города. Также была приостановлена работа школ и детских садов в Западнодвинском округе области.

