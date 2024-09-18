Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:52

Происшествия

Беспилотники ВСУ сбиты над Орловской и Тульской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА", – написал он.

Кроме того, пресс-служба министерства региональной безопасности Тульской области сообщила об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении десяти беспилотников самолетного типа.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика