Беспилотники ВСУ сбиты над Орловской и Тульской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА", – написал он.

Кроме того, пресс-служба министерства региональной безопасности Тульской области сообщила об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении десяти беспилотников самолетного типа.