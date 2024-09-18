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10 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Десять беспилотников самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.
Богомаз сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений. По его словам, на месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Ранее, в ночь на 17 сентября, средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
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