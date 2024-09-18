10 БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Десять беспилотников самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений. По его словам, на месте происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, в ночь на 17 сентября, средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.