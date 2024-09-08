Снаряд ВСУ попал в жилой дом в белгородском селе Никольское

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Трое мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, над Белгородским районом сработала российская система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей. От осколков в селе Никольское ранены два человека.

В результате в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени, а его брата – с закрытой черепно-мозговой травмой. Третьей пострадавшей стала женщина, но помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, из-за попадания снарядов разрушились два жилых дома. Различные повреждения также выявили в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках и двух коммерческих объектах. Там выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколки посекли автобус и три автомобиля.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с администрацией Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород".

Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.