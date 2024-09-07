07 сентября, 10:43Происшествия
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты утром в приграничном районе Курской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
До этого в регионе объявлялась ракетная опасность.
За минувшую ночь дежурные средства ПВО России уничтожили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями.
С 6 августа в приграничной зоне региона ведутся бои с ВСУ, вследствие чего на территории Курской области ввели режим ЧС федерального значения и КТО. По последним данным, потери ВСУ на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.
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