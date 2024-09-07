Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты утром в приграничном районе Курской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

До этого в регионе объявлялась ракетная опасность.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО России уничтожили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями.

С 6 августа в приграничной зоне региона ведутся бои с ВСУ, вследствие чего на территории Курской области ввели режим ЧС федерального значения и КТО. По последним данным, потери ВСУ на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.