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07 сентября, 07:48

Происшествия

ПВО за ночь сбила по 2 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО РФ за минувшую ночь уничтожили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом заявило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

В ночь на 7 сентября в Острогожском районе Воронежской области в результате падения подавленного беспилотника ВСУ возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, из-за чего началась их детонация. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что было принято решение о временной эвакуации жителей одного из сел в соседний населенный пункт. При этом никто не пострадал.

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