07 сентября, 03:53Происшествия
Пожар с детонацией произошел из-за падения БПЛА в Воронежской области
Фото: Москва 24/Максим Денисов
Пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, произошел в результате падения подавленного беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", – написал глава региона.
Гусев сообщил, что было принято решение о временной эвакуации жителей одного из сел в соседний населенный пункт. По его словам, на месте работают оперативные службы и представители администрации района. Он подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее средства ПВО РФ сбили 158 украинских дронов над регионами России. Над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.
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