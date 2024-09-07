Пожар с детонацией произошел из-за падения БПЛА в Воронежской области

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, произошел в результате падения подавленного беспилотника ВСУ в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", – написал глава региона.

Гусев сообщил, что было принято решение о временной эвакуации жителей одного из сел в соседний населенный пункт. По его словам, на месте работают оперативные службы и представители администрации района. Он подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее средства ПВО РФ сбили 158 украинских дронов над регионами России. Над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.