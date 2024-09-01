Силы ПВО отразили атаку БПЛА на подлете к Ярославлю

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Атака украинского беспилотника отражена на подлете к Ярославлю. На месте его падения разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", – предупредил он.

Как уточнил глава региона, работа подразделений Минобороны РФ и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Над территорией Курской области сбили 46 дронов. 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28, над Белгородской областью – 14.

Более того, Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках под Москвой. Один из них в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода. В данный момент спасатели занимаются тушением локального возгорания. По данным СМИ, уровень сложности пожара понизили с 5 номера до 2.

