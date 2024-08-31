Над Курской областью сбит еще один БПЛА

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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны РФ.

Вражеский БПЛА уничтожили около 13:30. Тогда же врио губернатора региона Алексей Смирнов предупреждал о ракетной опасности. Спустя час ее отменили.

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

МИД РФ заявил о беспорядочных ударах ВСУ по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных украинцами по населенным пунктам.