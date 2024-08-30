МЧС РФ заявило о беспорядочных ударах ВСУ по мирному населению Курской области

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят беспорядочные удары по мирным жителям Курской области, заявил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

"Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам", – цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД сообщали об использовании украинскими войсками против мирных целей снарядов со шрапнелью. Также российские войска заявляли о расстрелах на занятых украинцами территориях региона. Российский боец заявлял о случае, когда ВСУ убили трех детей в возрасте 10 и 12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

