Силы ПВО за ночь сбили 4 дрона над Белгородской, Курской и Орловской областями

Фото: министерство обороны РФ

За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ.

Два беспилотника сбили над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Орловской и Курской областей.

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

