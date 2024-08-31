31 августа, 08:25Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 4 дрона над Белгородской, Курской и Орловской областями
Фото: министерство обороны РФ
За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщает Минобороны РФ.
Два беспилотника сбили над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Орловской и Курской областей.
Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.
В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
Пять человек погибли в Белгородской области после атаки ВСУ