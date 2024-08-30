Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Будьте бдительны", – уточнили в ведомтсве.

Также в МЧС предупредили о начале обстрела Шебекинского городского округа, в связи с чем горожан призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

Вечером 30 августа ВСУ атаковали Белгородскую область. В ходе нападения погибли одна женщина и четверо мужчин. При этом ранены были 37 человек, среди которых 6 детей.

Также в Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж.