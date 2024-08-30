ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал глава области в своем телеграм-канале.

В ночь на 29 августа российские средства ПВО уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

Кроме того, силы Черноморского флота и ПВО отразили атаку ВСУ на подходах к Севастополю. На значительном отдалении от берега над акваторией были уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.