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ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал глава области в своем телеграм-канале.
В ночь на 29 августа российские средства ПВО уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями.
Кроме того, силы Черноморского флота и ПВО отразили атаку ВСУ на подходах к Севастополю. На значительном отдалении от берега над акваторией были уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
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