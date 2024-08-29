ПВО уничтожила шесть беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.

Три БПЛА сбили над территорией Крыма, два – над территорией Брянской области, еще один – над территорией Белгородской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при этом сообщил, что силы Черноморского флота и ПВО отразили атаку ВСУ на подходах к городу. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ночью силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, российские силы в Севастополе сбили два вражеских дрона над акваторией моря. Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

