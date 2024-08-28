Зеленский назвал российские БПЛА "Орлан" серьезным вызовом для ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские беспилотники "Орлан" являются серьезным вызовом для Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, армии Украины не хватает средств, в том числе противовоздушной обороны, чтобы противодействовать дронам РФ.

"Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

В России ранее разработали FPV-дрон "Судного дня". Он предназначен для использования при нанесении ядерных ударов. Дрон создали в целях контроля радиационного фона и обеспечения безопасности личного состава.

Помимо этого, госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2024" специальные противодроновые патроны для ружей и дробовиков. Эти боеприпасы имеют калибр 12/76. Они смогут сбивать летящие на небольшой высоте дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

