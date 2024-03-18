В РФ разработали станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

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Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000. Она предназначена для защиты любой бронетехники и транспорта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по развитию предприятия Алену Баландину.

По ее словам, система устанавливается на транспорт, она выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма.

Станция подавления "гасит" дроны противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-беспилотники – 800 и 900 мегагерц. При этом в скором времени предприятие собирается разработать аналогичные системы, которые будут работать уже в трех–четырех диапазонах.

Баландина рассказала, что в объединении уже начали серийное производство станции – поступили первые заказы от правительства Москвы. Кроме того, идут переговоры о массовых поставках системы в зону СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился повысить живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры Черноморского флота, а на кораблях установить точки для уничтожения беспилотников.

До этого Владимир Путин заявил, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат" поставлены в войска, РФ скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.