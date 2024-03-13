Путин рассказал о превосходстве "Авангарда" над системой ПРО США

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

После того как Россия выпустила межконтинентальные ракеты "Авангард", все вложения США в систему противоракетной обороны были сведены к нулю. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

Как утверждает глава государства, опыт с разработкой "Авангарда" продемонстрировал, как необходимо действовать в данной ситуации. Кроме того, Путин уточнил, что никто не будет считаться с РФ, если страна не может себя защитить. По его словам, последствия этого могут быть катастрофическими.

Ранее СМИ писали, что российский сверхзвуковой ракетный комплекс "Авангард" сможет поразить любое место в мире всего за полчаса. По словам западных аналитиков, для защиты от российского оружия у других стран пока нет необходимых средств. Они утверждают, что остановить удары комплекса почти невозможно, так как "Авангард" развивает скорость до 27 раз быстрее скорости звука.



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