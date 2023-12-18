Ракетный комплекс "Авангард" может за полчаса поразить цель на любом расстоянии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский сверхзвуковой ракетный комплекс "Авангард" сможет поразить любое место в мире всего за полчаса, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на западных аналитиков.

"Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут", – подчеркнули эксперты издания The Mirror.

Они отметили, что для защиты от российского оружия у других стран пока нет необходимых средств. По их словам, остановить удары комплекса почти невозможно, так как "Авангард" развивает скорость до 27 раз быстрее скорости звука.



Ранее аналитики другого издания посетовали, что запущенная ракета может поразить сразу несколько целей в любой точке мира. Авторы указали, что уникальное оружие может развить скорость в десятки тысяч километров в час.



До этого ракетный комплекс "Авангард" поставили на вооружение в Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области. Инфраструктура позиционного района уже подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, сообщали в Минобороны.

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