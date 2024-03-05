Шойгу назвал срок появления нового самолета для армии Ил-212

Фото: ТАСС/Денис Гришкин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 планируют изготовить к концу 2026 года. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В материале уточнили, что в настоящий момент Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Он должен будет заменить устаревшие Ан-26 и Ан-72.

Глава МО РФ подчеркнул, что новый транспортный самолет будет отличаться простотой обслуживания, заправки, большей грузоподъемностью и дальностью полета. Помимо этого, самолет сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы. Также его можно будет эксплуатировать в условиях арктических широт.

В октябре 2023 года СМИ сообщали, что в России появится новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212. В сообщении подчеркивалось, что проект Ил-112В изменят и назовут по-новому, при этом оставив обновленному воздушному судну бортовое оборудование и авионику, а также фюзеляж.

Между тем Владимир Путин заявил, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М можно принимать в состав ВС РФ. По словам российского лидера, у него остались хорошие впечатления от полета. Он уверен, что надежность нового самолета находится на высоком уровне.

Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М